Domenica In, "un uccellino mi ha detto che...": indiscrezione (pazzesca) su Bianca Guaccero

È cosa nota: nei mesi scorsi, Mara Venier aveva annunciato di voler lasciare la conduzione di Domenica In al termine di questa stagione su Rai 1, obiettivo dedicarsi alla famiglia. E da lì, il tam-tam e le indiscrezioni sui possibili sostituti. E c'è anche chi si auto-candida. Per esempio Bianca Guaccero. Già, perché nella puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 5 gennaio, Carla Gozzi la ha innescata con questa battuta: "Mara Venier ha dichiarato che l’anno prossimo non sarà a Domenica In. Tu sai chi ci andrà, hai qualche new? Perché un uccellino mi ha detto...". Insomma, come se fosse più di un'indiscrezione. Quasi una notizia. E la Guaccero, a quel punto, ha ammesso: "Noi ci candidiamo, poi vediamo". Forse, qualcosa effettivamente bolle in pentola...

