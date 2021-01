L'Eredità, "benvenuta nella...". Flavio Insinna l'ha detto davvero: la gaffe con la nuova campionessa Martina

06 gennaio 2021 a

"Benvenuta nella nostra famiglia". Flavio Insinna saluta così Martina, nuova campionessa de L'Eredità, il seguitissimo quiz di Rai1 "orfano" del super-campione Massimo Cannoletta. Piccolo particolare: Martina ha appena perso alla Ghigliottina l'opportunità di portarsi a casa quasi 24mila euro (non male come "premio d'ingresso"), e dunque i complimenti di Insinna sono suonati a molti telespettatori sui social un po' beffardi, se non addirittura malauguranti per le prossime puntate.



In ogni caso, si tratta del marchio di fabbrica di Insinna, solito commentare a modo suo, con battute talvolta surreali, quanto accade in studio. Non a caso, il conduttore Rai si è concesso una divagazione partenopea su una delle due professoresse, la bella Ginevra. Uno degli indizi, "peggio", era da abbinare alla parola-chiave da indovinare, "passato". "Il peggio è passato - ha chiosato Insinna -. Scordamuci u passatu… Ginevra si è commossa perché è di Napoli". Buono a sapersi.

