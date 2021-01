Grande Fratello Vip, Christian De Sica attacca: "Orribile" la carrellata di morti

06 gennaio 2021 a

Altra polemica sul Grande Fratello Vip. La puntata speciale di Capodanno ha indignato i telespettatori. Poco dopo la mezzanotte Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato sulle "morte celebri" del 2020. Un modo, quello del conduttore di Canale 5, per aggiornare i concorrenti da mesi rinchiusi nella casa più spiata d'Italia. Eppure molti hanno trovato la scelta abbastanza macabra.

"Allora vipponi, prima che canti Fausto Leali e voi potrete ballare con chi volete, vorrei la vostra attenzione l’anno che ci lasciamo alle spalle, ci ha fatto perdere per la strada molti personaggi che facevano parte della nostra vita e della nostra storia e che non smetteremo mai di ricordare. Guardiano insieme chi ci ha lasciato e non c’è più. Purtroppo il bruttissimo 2020 ce li ha fatti lasciare per strada. Ma il loro più grande insegnamento è rispondere alla tristezza con un grande sorriso”, ha detto Signorini annunciando i nomi. Una decisione che neppure Christian De Sica ha apprezzato. L’attore ha commentato così "la carrellata dei morti del 2020": “Che ne pensate? Io lo trovo orribile”, ha tuonato sul suo profilo Facebook.

