Grande Fratello Vip, "forma e definizione": Pretelli-Salemi, una confessione molto intima

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia del momento, essendo nata al Grande Fratello Vip, tra l’altro dopo che l’ex velino per tre mesi si era speso in un corteggiamento serrato nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Ma quando quest’ultima ha lasciato la casa, Pretelli si è avvicinato sempre più alla Salemi, fino a quando non è scoppiata la passione a Capodanno. Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video in cui i due hanno passato un momento molto intimo, stavolta fuori dal letto. “Cosa sono io per te? Che ruolo ricopro, ora?”, ha chiesto Pretelli che è in cerca di conferme dalla Salemi: “Sei nato come un amico, una persona a me molto vicina, con cui poter essere me stessa al 100%, ora sei molto di più. Il che sta trovando forma e definizione”. Pierpaolo si è detto sostanzialmente d’accordo: “Rispecchia quello che sto provando io, sei qualcosa di bello che mi è capitato”.

