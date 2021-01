L'aria che tira, complotto contro Trump? "Mi è venuto un sospetto", cosa non torna nell'assalto al Parlamento

07 gennaio 2021 a

a

a

Si parla dell'assalto al Congresso statunitense anche a L'Aria Che Tira. Qui, in collegamento con Myrta Merlino su La7, Ignazio La Russa.Il senatore di Fratelli d'Italia premette: "Noi condanniamo quanto accaduto, ma gli scontri sono una cosa diversa dalle ombre sul voto". Poi La Russa si lascia andare a un dubbio: "Ma è possibile che la più grande potenza faccia entrare al Campidoglio, nell'emiciclo del potere, quattro persone vestite come nei filmati?".

Un quesito che trova d'accordo anche la conduttrice: "Si è vista una falla nella sicurezza, sono rimasta atterrita di fronte a quelle immagini". E ancora La Russa: "A me ha creato un sospetto, non vorrei sembrare sempre un complottista, ma non è che qualcuno ha lasciato un po' troppo andare?". Chissà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.