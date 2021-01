Lilli Gruber, a Otto e Mezzo attacca Trump e tira in ballo Giorgia Meloni: "Inquietante e indecente"

07 gennaio 2021 a

"Inquietante e indecente". Lilli Gruber apre la puntata di Otto e Mezzo del nuovo anno con un pizzico di indignazione. La conduttrice di La7 descrive così quanto accaduto a Washington nella giornata del 6 dicembre. E ancora: "Di trumpiani non ce ne sono solo in America, li abbiamo anche qui. Tra questi Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Per caso - chiede al suo braccio destra televisivo Marco Travaglio - questo evento li penalizzerà nei sondaggi?".

La risposta del direttore del Fatto è secca: "No, entrambi si sono dissociati". Strano, ma vero sentirlo dire dal più filo-governista tra i giornalisti. Ma niente, la Gruber rincara la dose: "La Meloni si è allontanata ma ha detto 'speriamo cessi la violenza come ha detto Trump'". Insomma, la conduttrice infierisce, come al solito.

