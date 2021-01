Striscia la Notizia, Iacchetti e Greggio sulla gaffe di Enrico Mentana: "Che figura di m***"

07 gennaio 2021 a

"Una clamorosa gaffe". Ezio Greggio a Striscia la Notizia descrive così quanto accaduto durante la puntata speciale di La7 sull'assalto al Congresso statunitense. Qui Enrico Mentana e Gerardo Greco sono incappati in uno scivolone derivato dalla diretta improvvisata. "I due hanno preso le immagini di un film per vere", spiega Enzo Iacchetti. Il direttore del Tg La7 infatti ha mandato in onda la pellicola Project-X e non le foto che ritraevano gli scontri con protagonisti i sostenitori di Donald Trump. Una svista che Mentana non ha commentato, ma che il tg satirico liquida con il frame noto di Emilio Fede: "Che figura di m***".

