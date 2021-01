Grande Fratello Vip, Dayane Mello "vincitrice, è già scritto". Spifferata pesante: il motivo è fuori dalla casa

08 gennaio 2021 a

Dayane Mello vincerà il Grande Fratello Vip. Ne è convinto Francesco Facchinetti: a spuntarla potrebbe essere la modella brasiliana, che ha spaccato in due il pubblico del reality di Alfonso Signorini. Da una parte c'è chi pensa sia una donna forte e schietta; dall'altra invece c'è chi la considera una bugiarda seriale. Facchinetti ha spiegato che è difficile fare previsioni, visto che il programma muta in continuazione con nuovi ingressi ed eliminazioni all'ordine della settimana. Tuttavia secondo lui ci sono dei favoriti che hanno tutte le carte in gioco per arrivare fino alla fine. Dayane Mello su tutti.





Il motivo? “Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione. Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate", ha spiegato l'imprenditore ospite del format Casa Chi. E in effetti la modella ha alla spalle una vita difficile: qualche giorno fa ha confidato al coinquilino Mario Ermito di aver tentato il suicidio a 16 anni. Nella rosa dei favoriti di Facchinetti, però, c'è anche Tommaso Zorzi: “Potrebbe essere un grande uomo di varietà perché ha tutte queste caratteristiche che lo rendono molto colorato, istrionico, glam”. L'imprenditore, comunque, tifa per un'altra concorrente: "La mia vincitrice assoluta è Stefania Orlando”.

