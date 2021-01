Striscia la Notizia, gaffe hot per Veronica Gentili: "Per cercare di agevolare le vag..."

09 gennaio 2021 a

Lo scivolone colpisce anche Veronica Gentili. La conduttrice di Stasera Italia è incappata nella stessa gaffe della giornalista di SkyTg24 Cristiana Mancini. Quale? Quella sul piano vaccinale. A pizzicare la conduttrice di Rete Quattro ci ha pensato Striscia la Notizia che pubblica il video della svista: "Per cercare di agevolare le vag...vaccinazioni", si è subito corretta. Non è però passata comunque inosservata agli attenti occhi del tg satirico di Antonio Ricci. Come la Gentili anche il Tg1: "Deve essere rigoroso ed efficace alla vag... vaccinazione", sono le parole di Alessio Zucchini raggiunto da quello che il Ezio Greggio definisce un "droplet".

