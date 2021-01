Storie Italiane fa il botto: Eleonora Daniele incassa oltre 1 milione di telespettatori

09 gennaio 2021 a

a

a

Parola d’ordine: share stellare. E Storia italiane, condotto da Eleonora Daniele, nella puntata di venerdi incassa il 18 per cento di share con oltre 1 milione di spettatori. Un vero successo per il programma di Rai 1 fatto di inchieste, approfondimenti, interviste e storie: quelle che piacciono agli italiani. La Daniele racconta quanto accaduto a Napoli, dove nel parcheggio dell’ospedale si è aperta una voragine enorme. Le telecamere di Storie italiane documentano tutto. E i telespettatori premiano l’ottimo lavoro di Eleonora Daniele, campionessa in assoluto di share. In viale Mazzini, quartier generale della Rai, si festeggia per l’ennesimo risultato positivo.

"Cos'ho scoperto prima di andare in onda". Minacciato di morte? Sigrifido Ranucci, rivelazione sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.