L'Eredità, "festeggiamo, vai a...". La campionessa ha appena perso, Flavio Insinna la fa uscire così: gelo in studio

"Vai a lavorare". Detta così, la frase di Flavio Insinna a l’Eredità, il quiz di Rai1, sembra un altro clamoroso sfottò alla campionessa in carica Martina, che ha appena perso alla Ghigliottina. Nonostante la delusione in studio, il conduttore ha comunque trovato il modo di esultare: "La serata di oggi è molto bella. Anche se non hai vinto, festeggiamo". Motivo? "La risposta è sbagliata - ha spiegato Insinna al pubblico a casa -, ma la comunicazione bella è che questa dottoressa andrà a lavorare. E noi siamo felici per lei!". "Grazie! Che onore", risponde la ragazza. Come dire, sfortunata al gioco, fortunata... nel lavoro.

