C'è posta per te, "ma chi è questo?". De Filippi gelata, la clamorosa gaffe della signora Maria

Francesco Fredella 10 gennaio 2021

a

a

Tutto accade a C’è posta per te, che torna con grande successo su Canale 5 in prima serata (sempre di sabato). Un fuoriprogramma gustoso. Andiamo per gradi. Luigi da Trani, un signore di circa settant’anni, cerca la sua ex che si chiama Maria Lamanna. I postini di Maria De Filippi vanno in giro per la Puglia in lungo e largo fino a quando trovano le sei donne che si chiamano tutte Maria Lamanna. Arrivano in studio ed è subito show. La signora di Monteleone di Puglia, la prima arrivata in studio, è già una star sui social. “Ma chi è sto signore. E’ anziano”, dice in dialetto pugliese facendo sorridere tutti per la sua genuina e autentica semplicità. La signora ride, si alza. Maria le chiede: “Ma per caso siete stati fidanzati nel 1964?”Lei risponde: “So passati cinquant’anni, bella di mamma. Che ne sacc’. Ma a quale famiglia appartiene?” Il pubblico applaude. Non è lei la Maria che sta cercando Luigi, un meccanico in pensione. Al sesto tentativo la sua vecchia fiamma arriva in studio. E’ sposata, ha tre figli e otto nipoti. Lui le regala un mazzo di rose gialle, simbolo della gelosia: causa del loro addio quarant’anni fa. Punto.

