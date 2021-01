Striscia la Notizia, il marchio dell'Europa sulle mascherine del governo? Altra bomba, il timore di una truffa sulla pelle degli italiani

11 gennaio 2021 a

In attesa di capire come le mascherine prodotte da Fca e distribuite con il logo della Presidenza del Consiglio abbiano superato il test di conformità, Striscia la Notizia continua la sua inchiesta sulla qualità delle mascherine vendute in Italia. Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 oggi, lunedì 11 gennaio, si parla di un’azienda della provincia di Milano che produce mascherine trasparenti riutilizzabili a uso medico “CE”: le “Invisimask”.

Secondo la Comunità Europea, per poter applicare il marchio “CE” è necessario compilare una dichiarazione di conformità da parte del produttore che si assume così la responsabilità che il prodotto sia conforme alla normativa vigente. Secondo alcuni test fatti dall’inviato di Striscia, però, la capacità di filtraggio di quelle mascherine sarebbe al 45%: meno della metà di quanto previsto dalla legge. Insomma, una nuova scoperta che imbarazza la presidenza del Consiglio, che su quelle mascherina ci ha messo il proprio logo.

