Striscia la Notizia, “sapete quanti soldi spreca la Rai in Russia?”, il mistero della “ristrutturazione”

Striscia la Notizia continua a bersagliare la Rai, tanto da tenere un’apposita rubrica sugli sprechi della tv di Stato. Nei giorni scorsi gli inviati del tg satirico di Antonio Ricci si sono concentrati sugli uffici di Pechino che, rimasti inutilizzati dopo l’uscita di scena di Giovanna Botteri, peserebbero sulle casse di Viale Mazzini per circa 800mila euro l’anno. Ora Striscia con la sua “Rai Scoglio 24” ha deciso di indagare sulla sede Rai di Mosca. “La struttura - si legge nell’anteprima - vanta ben due corrispondenti, dei dipendenti locali e un ufficio per una spesa annua di circa 1 milione di euro. Inoltre, per vivere a Mosca, ai giornalisti viene anche fornito un appartamento in affitto ciascuno. Nulla di strano, se non fosse che uno degli alloggi in locazione sia stato adeguato alle esigenze del giornalista dalla Rai con un costo di circa 150mila. Una spesa bizzarra per un immobile non di proprietà. In virtù del codice di trasparenza, la Rai dovrebbe rendere accessibile ogni dato di spesa, e come mai della ristrutturazione in Russia non vi è traccia? Un mistero”.

