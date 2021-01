È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici richiamata dalla regia: imprevisto in studio, ecco cosa è successo

12 gennaio 2021 a

a

a

Piccolo imprevisto in studio. Antonella Clerici alle prese con un problema tecnico durante la diretta di È sempre mezzogiorno. La conduttrice di Rai 1, nella puntata del 12 gennaio, è stata interrotta dalla regia: “Ma non funziona più questo?”, ha chiesto a qualcuno fuori dalle telecamere indicando il piccolo microfono agganciato al suo vestito.

"O cambiavo o morivo". Antonella Clerici, la risposta a Timperi: cala il gelo in studio all'ora di pranzo



“Il mio microfono non funziona più? Come mai?” ha detto ancora confusa. E poi prima di afferrare il nuovo microfono: “Ah, mi dicono che funziona un po’ e un po’. Vuoi venire a sistemarlo? Vieni dopo? Va bene, come vuoi, tanto io sono qui", ha aggiunto per poi sostituire la pulce e tornare a condurre senza problemi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.