La Vita in Diretta, "su cosa aprono la crisi?": De Girolamo-Botteri, un faccia a faccia inedito

La crisi di governo che potrebbe aprirsi subito dopo la fine del Consiglio dei ministri in programma stasera alle 21.30 tiene banco anche a La Vita in Diretta su Rai1, dove Alberto Matano si è avvalso della presenza di Nunzia De Girolamo e Giovanna Botteri per discutere dei possibili scenari. "Ormai non mi meraviglio più di niente", ha esordito amareggiata l'ex ministra, che ha spiegato che "siamo in un momento delicato e l'instabilità del governo non fa bene all'Italia". "La battaglia è legata proprio al Covid, perché è iniziata a causa dei fondi per la sanità che adesso sono più che raddoppiati", ha risposto la Botteri suscitando ovviamente l'ulteriore replica della De Girolamo: "Su cosa aprono la crisi? Ci saranno i ristori... ma poi Renzi dovrà giustificare una crisi di governo su alcuni argomenti che in questo momento sono molto importanti per il paese".



