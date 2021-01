Stasera Italia, Goffredo Bettini gela Barbara Palombelli: "Così non voglio essere chiamato"

12 gennaio 2021 a

Guai dire che Goffredo Bettini è l'uomo ombra di Nicola Zingaretti. Il piddino, ospite a Stasera Italia, mette le cose in chiaro a Barbara Palombelli: "Quello che chiedo è di non essere chiamato l'uomo ombra o il consigliere del Pd". Su Rete Quattro Bettini prosegue ancora una volta reclamando il suo passato: "Io è da quando ho 14 anni che milito nella sinistra e anche per la mia stazza non potrei stare dietro nessuno".

Poi il dem torna a parlare di politica puntando il dito contro Italia Viva pronta ad aprire la crisi di governo: "Non immagino altro premier, Giuseppe Conte ha lavorato bene". Infine alla domanda più controversa, Bettini risponde senza esitare: "Rischiare le elezioni? Sarebbe una catastrofe".

