Cartabianca, "Sono in piedi dalle 6 della mattina". Massimo Galli, crisi di nervi con la Berlinguer per colpa di Renzi

Matteo Renzi non fa infuriare solo Giuseppe Conte. Ospite a Cartabianca su Rai 3 il leader di Italia Viva ha fatto spazientire anche Massimo Galli. L'ex premier è stato intervistato da Bianca Berlinguer per circa un'ora, salvo poi far parlare il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Ma il malumore è evidente nel volto di Galli, tanto che è la stessa conduttrice a rompere gli indugi: "Ha un’aria un po’ scocciata, professore”. La risposta non si fa attendere: “Un po’ troppo scocciata, abbia pazienza. Sono in piedi a lavorare dalle 6 di stamattina, faccio a meno… Se sono preoccupato per la crisi di governo? Sono preoccupato dalla sequela di luoghi comuni che ho sentito. Oltretutto, mi perdoni: forse è il caso che ne parliamo un’altra sera con tranquillità”.

E ancora, ora che può parlare, l'esperto prosegue: “In questo momento bisognerebbe occuparsi in maniera specifica e diretta di questo", di Covid, “e di non molto altro". Insomma, anche con il passare dei minuti la rabbia di Galli non si è placata.

