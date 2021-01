Striscia la Notizia, strepitoso sfottò a Clemente Mastella: crisi di governo, occhio a questa foto

13 gennaio 2021 a

Della crisi di governo, a suo modo, se ne occupa anche Striscia la Notizia. Lo fa nella puntata in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 13 gennaio, poche ore dopo la conferenza stampa in cui Matteo Renzi ha silurato Giuseppe Conte (almeno così pare). Come è noto, nelle ultime ore si è parlato a lungo di Clemente Mastella, tornato alla ribalta spingendo sui "responsabili" con cui provare a salvare Conte. Già, sempre lui. Sempre Clemente Mastella, intramontabile protagonista della politica italiana e al centro di molti dei suoi intrighi. E che c'entra Striscia? C'entra perché Enzo Iacchetti e Ezio Greggio offrono il loro personalissimo omaggio all'ex leader dell'Udeur. Lo fanno proponendo un meme, un barattolo di Nutella ribattezzato "Mastella". E lo slogan: "Che crisi sarebbe senza Mastella". Inappuntabile.

Striscia, lo sfottò a Mastella: ecco il video

