È sempre mezzogiorno, "reale preoccupazione". Antonella Clerici senza precedenti: la crisi di governo irrompe in studio

Non si nasconde, Antonella Clerici, e saluta i telespettatori di È sempre mezzogiorno su Rai1 con parole di grande attualità. "Tra la reale preoccupazione per il Covid e la crisi di governo, cerchiamo di trascorrere insieme un’ora e mezza di assoluta serenità". Da anni Antonellina è una delle conduttrici più amate di show "leggeri" e molto casalinghi. Ma lo spirito da giornalista non la abbandona e anche gli studi di Rai1 non sono un'oasi felice.



Il Paese vive momenti difficili (anche se la formula corretta è "continua a vivere", visto che l'emergenza sanitaria sta per compiere un anno tondo) e compito della tv, compresa quella pubblica, è anche regalare svago agli italiani. "Sono le ore 11.55 e tutto va bene - ha scherzato infine la Clerici -, anche se nello studio si sono spente tutte le luci". Un po' come a Palazzo Chigi.

