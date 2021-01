Striscia la Notizia, Alessandro Borghese pizzicato così: "Vi chiedo scusa", che figuraccia

14 gennaio 2021 a

Alessandro Borghese finisce nel mirino di Striscia La Notizia per aver usato il cellulare mentre era alla guida. Raggiunto dall'inviato del tg satirico Max Laudadio, il celebre chef ha ammesso di aver postato più volte sui suoi profili social video selfie girati mentre si trovava al volante. Dopo essere stato rimproverato per un gesto tanto pericoloso, Borghese ha riconosciuto il suo grave errore: "Non si usa il cellulare in macchina per fare storie, vi chiedo scusa". Ma per Laudadio non basta: le scuse vanno anche cantate. E così lo chef ha messo in mostra le sue doti canore.

