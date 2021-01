Grande Fratello Vip, la madre di Andrea Zenga si candida

14 gennaio 2021 a

Roberta Termali, madre di Andrea Zenga ed ex moglie del portiere nerazzurro Walter, si candida al Grande Fratello Vip. Faresti anche un reality come tuo figlio Andrea?, chiede DeaByDay, il sito De Agostini. E lei: "Non lo escluderei, ci dovrei pensare. Amo la trasparenza, come mio figlio sono senza filtro e amo il basso profilo. Mi piace che traspaia questa cosa. Nessuno di noi ha segreti o scheletri negli armadi che possano essere compromessi da una partecipazione ad un reality. Perché no! Mi hanno chiesto due volte di fare l’Isola dei Famosi, nel 2007 e 2009, ma ho rifiutato perché avevo i bambini piccoli e sarei stata via tanto. Avrei sofferto molto. L’Isola poi è molto dura, avrei sentito troppo la mancanza. In quel programma la tua dignità va spesso sotto i piedi perché è un format che ti porta all’estremo".

Prosegue l'ex showgirl che ha abbandonato il mondo dello spettacolo: "Quando me lo offrirono non ero pronta, mi ero appena separata per la seconda volta ed ero distrutta! Se oggi mi dicessi vai al “Grande Fratello” ti direi perché no. Ho rotto le scatole a Milly Carlucci per dieci anni per partecipare a Ballando con le stelle, feci un provino ma non mi scelse. Continuai ogni anno a propormi, oggi sono più “incriccata” quindi non so se riuscirei a fare bene le pirouettes. Mi piacerebbe moltissimo però perché è un programma nel mio cuore, mi piace Milly come tantissime altre signore dello spettacolo di oggi, come anche Michelle Hunziker. Su Pechino Express non saprei, ho qualche problema con l’aereo".

