Dritto e Rovescio, rissa sul vaccino tra Giuseppe Cruciani e Sara Manfuso: "Qual è il problema?", "Una follia"

Scambio di opinioni a Dritto e Rovescio. Durante il programma di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio si parla di coronavirus e vaccino. Qui, nella puntata del 14 gennaio, Giuseppe Cruciani si dice a favore della libertà di scelta: "Se le persone non si vogliono vaccinare e continuano a mantenere la distanza e a indossare la mascherina non vedo dov'è il problema", esordisce di fronte a una Sara Manfuso, che si mostra contrariata. "Non è possibile far passare dividere l'Italia in chi si vaccina e chi no, con i primi che hanno più diritti. È una follia".

Di parere opposto la compagna del deputato del Pd Andrea Romano. "Non è vero. Ci sono categorie - spiega d'altro canto - che non possono non vaccinarsi". Ma niente, Cruciani prosegue per la sua strada: "Non capisco dove sia il problema, se uno non si vuole vaccinare prenderà un virus che ha una mortalità bassissima. Poi ci hanno raccontato che per evitarlo serve principalmente mantenere la distanza sociale e la mascherina. Quindi non capisco dove sia il problema".

