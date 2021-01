Myrta Merlino a L'aria che tira sulla crisi di governo: "Trattative segrete e promesse indicibili, la politica è un'altra cosa"

15 gennaio 2021 a

"Sarà sfida in Parlamento: lunedì alla Camera e soprattutto martedì al Senato, dove i numeri sono risicati. Conte verificherà se il suo governo ha ancora la maggioranza": Myrta Merlino apre così la sua trasmissione, L'aria che tira, in onda su La7. La padrona di casa non appare entusiasta di quanto sta accadendo all'interno del governo - tra responsabili e irresponsabili - dopo l'incendio innescato da Matteo Renzi. "Non è uno scandalo, ci sono svariati precedenti, ma la grammatica della democrazia e della costituzione pretenderebbe un altro percorso", ha continuato la Merlino. Che poi ha aggiunto: "Non vedremo la solita sfilata dei partiti al Quirinale, anzi nel weekend non vedremo proprio nulla, ci saranno giorni di trattative segrete e promesse indicibili per saltare dall'altra parte della barricata". E infine: "Comunque vada non sarà un successo. La politica, quella che ci piace, è davvero un'altra cosa".

