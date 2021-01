Asia Argento, lo "sputazzo" a Mediaset: "Neanche morta, nemmeno per cinque milioni di euro"

15 gennaio 2021 a

a

a

Continua a rimanere avvolta nel mistero la nuova edizione de L’Isola dei famosi: per il momento si sa solo che a condurla su Canale 5 sarà Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. Sul cast invece nessuna conferma ufficiale, solo una marea di indiscrezioni: una delle più ricorrenti riguarda Asia Argento. La quale ha però smentito nettamente durante una diretta su Instagram: “Non ci vado neanche morta! Non farei L’Isola neanche se arrivassero a propormi cinque milioni di euro…”. Come mai tutta questa avversione nei confronti del reality di Canale 5? Considerando che recentemente è stata impegnata in Pechino Express… secondo diversi fan la Argento starebbe però bluffando: difficile saperlo fino a quando Mediaset non deciderà di dare notizie sul cast.

"Già in distribuzione le nuove dosi dei...". Prego? Strepitosa gaffe al Tg5, la fucilata di Striscia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.