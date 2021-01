Grande Fratello Vip, "dovevo essere cinico". Come gode Elisabetta Gregoraci, Pretelli gela Giulia Salemi: che succede?

15 gennaio 2021 a

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un periodo molto complicato al Grande Fratello Vip, non riuscendo a reggere al peso delle accuse di chi vede nella storia con Giulia Salemi un copia e incolla di quanto provato con Elisabetta Gregoraci, corteggiata per tre mesi però senza successo. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta battendo molto su questo caso, ma l’ex velino sembra giunto davvero al limite: ieri ha avuto un crollo emotivo e ha chiesto di parlare a lungo con la psicologa del reality. In particolare Pierpaolo ha confidato di credere che, nel momento in cui la Gregoraci ha abbandonato la casa, si sarebbe dovuto mostrare più cinico e distaccato, sostenendo che i suoi sentimenti erano ormai cambiati da tempo: “Ho sbagliato quando è andata via, dovevo essere cinico e realista”. L’amico Andrea Zelletta gli ha consigliato di far vedere a tutti la differenza che c’è tra il rapporto con la Salemi e quello con la Gregoraci: in questo modo potrebbe mettere a tacere tutte le malelingue che lo stanno facendo star male.

