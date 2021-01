Italia Sì, Marco Liorni condurrà da casa. "Misura precauzionale", il sospetto in Rai

15 gennaio 2021 a

a

a

Non è positivo al Covid, Marco Liorni, ma condurrà Italia Sì su Rai1 da casa "per precauzione". Ad annunciarlo, su Instagram, è stato lo stesso presentatore, con l'hashgat affettuoso #cosilontanicosivicini. Non è un caso isolato, in Rai: in questi giorni anche Serena Bortone sta conducendo in collegamento da casa sua Oggi è un altro giorno, anche se nel suo caso c'è di mezzo il contagio da coronavirus. "Distanza di sicurezza! - scherza sui social Liorni - Domani condurrò ItaliaSì! da casa mia. Ps misura puramente precauzionale". L'ipotesi, come suggerisce il sito specializzato Lanostratv.it, è che il conduttore sia entrato in contatto nei giorni scorsi con una persona poi rivelatasi positiva al Covid. In ogni caso, appuntamento alle 16 con l'anteprima "Aspettando...".

"Girano un sacco di boi***e". Marco Liorni fuori controllo, mister Italia Sì mai visto così furioso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.