C'è posta per te, perde la dentiera e la acciuffa al volo: tutto vero, un momento di tv con pochissimi precedenti

Una polemica un po’ assurda è stata aperta sui social dopo la pubblicazione di un video di anticipazioni di C’è posta per te, in cui si vede Maria De Filippi e il pubblico presente in studio non riuscire a trattenere il sorriso per un piccolo incidente verificatosi nello studio di Canale 5. Una signora ha infatti perso la dentiera, riuscendo però a riposizionarla al volo: cose che possono capitare, il siparietto ha destato ilarità ma nessuno aveva ovviamente l’intenzione di prendere in giro o deridere la signora, semplicemente si trattava di una scena buffa. Probabilmente per questo il programma della De Filippi ha scelto di rilanciarla sui social tra le anticipazioni, ma c’è chi non ha gradito non cogliendo l’intento goliardico: i soliti noti, insomma, hanno puntato il dito contro la redazione del programma.

