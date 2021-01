Non è l'Arena, mentre Matteo Renzi è da Massimo Giletti... Incrocio pazzesco: la più infernale delle domeniche tv

16 gennaio 2021 a

Non solo nei palazzi, ma anche nei salotti televisivi. Domani sera, domenica 17 gennaio, alcuni dei protagonisti politici della crisi di governo in atto si sfideranno a distanza nei talk show di varie reti. Nicola Zingaretti, infatti, che ha accusato Matteo Renzi di essere inaffidabile, parteciperà a Live-non è la D'Urso, in onda su Canale 5. Invece, il leader di Italia Viva, artefice della rottura, sarà ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena sui La7. Infine Pier Luigi Bersani, pro governo Conte, sarà intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Insomma, degli incroci televisivi piuttosto pericolosi. Una serata ad altissima tensione politica e durante la quale, chissà, in un qualche modo si potranno definire le sorti del governo Conte, alla caccia di responsabili. Caccia che però si fa sempre più difficile.

