Domenica In, la profezia di Antonella Clerici: chi condurrà l'anno prossimo

Antonella Clerici, ospite di Tv Talk, ha risposto alla domanda se le piacerebbe condurre Domenica In al posto di Mara Venier. “Assolutamente no” ha spiegato la conduttrice che ha poi aggiunto: “Perché ci sono programmi che appartengono al conduttore e lei è legata a Domenica In come io a È sempre mezzogiorno”. Antonella Clerici, inoltre, ha anche aggiunto che secondo lei Mara Venier non lascerà Domenica In.

“La conosco e so che se dice che lascia è perché è stanca ma alla fine resterà perché ci tiene”. Antonella Clerici ha poi parlato della sua carriera: “Io non sono una cuoca, la cucina è solo un pretesto, è un luogo per stare insieme in compagnia”, parlando di È sempre mezzogiorno, mentre su The Voice Senior ha spiegato che, "ho pensato fosse un modo diverso per farmi vedere dal pubblico ed ogni tanto fare un passo indietro va bene.”, riferendosi alla conduzione più defilata.

