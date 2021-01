Amici, l'ex allievo del talent si scaglia contro Alessandra Celentano: "Una antipatica, spero vada via"

16 gennaio 2021 a

Contro Alessandra Celentano si è scagliato un ex allievo di Amici, Nicolai Gorodiskii. Il ballerino ha partecipato alla scorsa edizione di Amici ed è stato uno dei protagonisti più chiacchierati, visto il suo carattere non proprio pacato ma di sicuro molto diretto. Nicolai ha detto la sua sullo scontro tra la Celentano e la Cuccarini lasciando un commento su Instagram.

"Scelta mortificante", scintille tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano ad Amici

“Celentano può darsi tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e la possono denunciare pure! Deve sempre avere ragione! È una antipatica, spero vada via! Nella danza non è arrivata da nessuna parte pure, quindi chi si crede di essere” Come si vede la Celentano non ha lasciato un buon ricorso al suo ex allievo....

