C'è posta per te, la signora a cui "salta" la dentiera? Ecco chi è Sarina, un passato clamoroso

Francesco Fredella 17 gennaio 2021

a

a

Diventa un’influencer della terza età: la signora Sarina a C’è posta per te - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - conquista tutti. Arriva in studio da Francavilla di Sicilia dopo aver ricevuto la posta. Stefano, un arzillo 91 enne, cerca la sua fidanzata di 70 anni fa. Tra le ipotesi c’è quella che si possa trattare di Sarina. Ed è subito show quando entra in studio. Braccia aperte urla: “La signora Maria è bella e brava! Sono figlia unica, facevo la sarta ed ero figlia del barbiere. Mai successo che a Francavilla di Sicilia avessi le autorità dietro la porta. Devo ringraziarle tutte, il sindaco, il vicesindaco, i carabinieri ed anche Imma e Simone, i ragazzi che abitano vicino a me. Sono innamorata di tuo marito Maurizio. Dov’è l’avvocato? posso conoscerlo?”. Rosaria Cannavò, detta Sarina - la signora a cui è saltata la dentiera poi acciuffata al volo e risistemata - dice di aver accettato di partecipare a C’è Posta Per Te solo per conoscere Maria. Non apre la busta. Saluta tutti e va via. Ma in Rete è già acclamata. Sbarcherà a Uomini e Donne over?

