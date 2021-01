Grande Fratello Vip, allucinante dritta della Capriotti a Giulia Salemi: "Pensaci, potresti farlo". Si scatena l'inferno

17 gennaio 2021 a

a

a

Sconcerto dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. Tutta "colpa" della proposta di Cecilia Capriotti a Giulia Salemi. Quest'ultima come è noto, nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sta avendo una appassionata storia con Pierpaolo Pretelli, a cui ha riservato una dedica dolcissima: "È la prima volta che provo un'intesa così con qualcuno, sono sicura di noi anche fuori da qui", ha affermato. E dopo queste parole, parlando con la Salemi, la Capriotti si è spesa in un consiglio assai peculiare: "Adesso concentrati su Pierpaolo, pensa a fare una famiglia". Già, "fare una famiglia". Peccato che i due si conoscano da un mesetto malcontato. Ragione per la quale i social si sono scatenati contro la Capriotti: "Ma che dice?", "Ha parlato con Giulia, solo per parlare di se stessa e di come viene nelle clip", aggiungeva velenoso un altro.

"Che fine ha fatto l'anello?". Scaricata e "fregata", i dettagli del dramma di Matilde Brandi: lacrime dalla Toffanin

"Il flirt di Giulia Salemi col fuoriclasse del Milan? Lui è furibondo": uno tsunami sul reality Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.