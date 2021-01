Grande Fratello Vip, "non sapete come mi ha insultata". Orrore contro Stefania Orlando, corsa verso la porta: fermata all'ultimo

Francesco Fredella 19 gennaio 2021 a

Sbotta pure lei. Addio bon ton. Addio calma. Stefania Orlando, in piena notte, vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Ci pensano i vipponi a placare la sua ira funesta. Tutto parte dopo la clip che Alfonso Signorini le mostra nella puntata in onda su Canale 5: il suo ex marito Andrea Roncato a Live- Non è la d'Urso ha rincarato la dose contro di lei. La Orlando crolla quando vede le immagini. “Perché è andato in tv adesso a dire quelle cose? Poi è anche la mia vita quella. […] Queste aggressioni verbali mi destabilizzano. Non ti dico cosa mi ha risposto in più e come mi ha insultata. Offese di ogni tipo, insulti. Si può avere un dialogo così? Poi chi la conosce soprattutto? La figlia della donna del mio ex“, racconta riferendosi alle accuse sui social contro di lei della figlia della moglie di Roncato. La Orlando ha un crollo emotivo durante la trasmissione di Canale 5. Anche lei, dopo Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, vuole abbandonare il gioco. Poi ragiona. Si ferma. Capisce che è meglio andare avanti. E il Gf vip per lei continua.

