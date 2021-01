È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici "caccia" Giuseppe Conte da Rai 1: "Qui non ne parliamo", clamoroso schiaffone

19 gennaio 2021 a

Antonella Clerici ha dovuto rinunciare alla diretta di È sempre mezzogiorno di lunedì 18 gennaio, dato che Rai 1 ha dovuto modificare il palinsesto per seguire la crisi di governo in corso alla Camera. Alla fine della giornata Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia con 321 voti a favore, ma oggi il premier rischia di non avere la maggioranza assoluta in Senato. Discorsi che però non interessano al programma della Clerici, che oggi è tornata in onda su Rai1 mettendo subito in chiaro una cosa: “Qui non parliamo di politica, non parliamo di crisi di governo, parliamo solo di allegria e di buon umore. Rilassiamoci per un’ora e mezza senza pensare a niente. Oggi pensiamo solo a cucinare, che fa anche un freddo… c’è questo gelo arrivato dalla Russia. Cerchiamo quindi di scaldarci mangiando bene e con la buona compagnia”, ha chiosato la Clerici.

