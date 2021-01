Pomeriggio 5, “c'è una poltrona vuota”: terremoto dalla d'Urso, crisi di pianto dietro le quinte

20 gennaio 2021 a

“C’è una poltrona vuota”. No, Barbara d’Urso non sta parlando della crisi di governo, per quanto il sostantivo “poltrona” sia molto in voga in questi giorni infuocati dal punto di vista politico. A Pomeriggio 5 la conduttrice di Mediaset ha dovuto dare conto di tutt’altro episodio, legato al Grande Fratello Vip. “Oggi manca un opinionista - ha dichiarato - si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al reality, ovviamente Giulio ha deciso di non venire. Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l’incontro con il fratello”. Il quale è stato poi bacchettato giustamente dalla d’Urso, che certe dinamiche del GF Vip le conosce meglio di tutti: “Mi dispiace che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al GF e non si dovrebbe sorprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality”.

