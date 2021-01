Pomeriggio 5, "scusate no!". Urlo in diretta di Barbara D'Urso, brusco stop al suo inviato: cosa appare sullo schermo

20 gennaio 2021 a

a

a

Concitazione e fuoriprogramma a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Oggi, mercoledì 20 gennaio, il pomeriggio era dominato dal giuramento di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti. E Caremelita, dopo aver mostrato le immagini di Lady Gaga e Jennifer Lopez che hanno cantato alla cerimonia, ha fatto partire un servizio sulla nascita di un bimbo tra i rifiuti, a Napoli. Sul posto l'inviato Vito Pagna, ma non appena prende la parola, ecco che la D'Urso lo interrompe: "Scusate, no!", urla nel microfono. Che succede? Succede che proprio in quel momento Biden stava prestando giuramento: dunque, doveroso stop alla diretta per mostrare un momento storico. "È la terza volta in tredici anni che diamo in diretta l’insediamento di un Presidente degli Stati Uniti", ha successivamente ricordato con orgoglio la D'Urso.

"Ha avuto il Covid", ma non è vero. Barbara d'Urso, un tremendo scambio di persona: cala il gelo a Pomeriggio 5

"Non sapete come mi ha insultata". Orrore contro la Orlando e corsa verso la porta: crisi di nervi, fermata all'ultimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.