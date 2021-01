Uomini e donne, "non potevo farlo": lo straziante sfogo di Gemma Galgani dopo il 71esimo compleanno

21 gennaio 2021 a

a

a

Vulcanica, estroversa, aggressiva. Ma anche debole. Si parla di Gemma Galgani, per certo la dama più discussa di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Negli ultimi giorni, la torinese ha dovuto ingoiare l'ultima delusione amorosa, alla bellezza di 71 anni, che ha compiuto soltanto due giorni fa. E per l'occasione è stata sommersa da messaggi di affetto e di auguri. Parole che hanno toccato dritte al cuore, tanto che Gemma Galgani ha voluto rispondere su Instagram a tutti quelli che le hanno scritto: "Dopo un anno difficile come quello appena trascorso, non avevo entusiasmo sufficiente per apprezzare". Uno sfogo, arrivato un paio di giorni dopo la ricorrenza. La Galgani fa sapere di aver letto tutti i messaggi e aggiunge: "Sono stata letteralmente travolta di una quantità indefinita di messaggi di auguri che ci crediate ho passato gran parte della giornata a leggerli, anche più di una voi". E ancora: "Qualcuno mi ha strappato un sorriso, qualcuno mi ha fatto commuovere, qualcun’altro mi ha trasmesso un affetto sincero, ma tutte le vostre parole dico tutte mi hanno attraversato il cuore, facendomi assolutamente dimenticare che le candeline da spegnere ormai iniziano ad essere parecchie. Mille grazie a voi che mi seguite sempre ed un forte abbraccio a tutti", ha concluso una commossa Gemma Galgani.

"Hai mostrato per 30 anni cu***, sei pietosa". Oltre la censura, la Cipollari impazzisce: gelo dalla De Filippi

"Un uomo non fa così". La De Filippi lo rimprovera e il tronista reagisce così: senza precedenti, gelo a Uomini e donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.