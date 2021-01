Arisa, “la prova che mi vuole rompere le p***”: rissa ad Amici dopo lo sgarbo pesantissimo

21 gennaio 2021 a

Tra Arisa e Rudy Zerbi i rapporti continuano a essere presi. I due non si trovano mai d’accordo sui giudizi riguardanti gli allievi di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel daytime andato in onda oggi Arisa è andata su tutte le furie per la richiesta del collega di non pubblicare sulle piattaforme l’inedito di Raffaele: “Non so se questa cosa si può fare ma la trovo veramente scorretta. Ma proprio che vuole rompere le p*** a me”. Infatti Arisa non sapeva nulla della richiesta fatta da Zerbi alla produzione: in più trattandosi di un suo allievo non si è capacitata della motivazione. “Ma a lui che gli cambia se lo pubblicano o no?”, si è sfogata: “Così non si fa, non è giusto”.

