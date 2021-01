Matteo Bassetti a valanga su Loredana De Petris: "Ma che mestiere fa lei?", zittiti i deliri sui vaccini

22 gennaio 2021 a

a

a

Scontro a Coffee Break sul vaccino contro il coronavirus. La gestione e la disponibilità dei preparati di Pfizer e Astrazeneca vede litigare Loredana De Petris e Matteo Bassetti. "Non sono un medico ma è evidente che dovevamo vaccinare prima i sanitari, anche dal punto di vista logistico con la conservazione a -70 gradi", esordisce la senatrice di Liberi e Uguali cercando di difendere il governo in merito ai ritardi.

Orrore contro Matteo Bassetti, l'aggressione dopo il vaccino: denuncia e bordata al governo

"Ma che logica è?", replica a sua volta il medico infettivologo. "Ma che mestiere fa lei scusi? In Israele si fa così, con i medici di base". Poi la De Petris rincara la dose: "Lei dice che non devono essere vaccinati prima i sanitari". Niente di più sbagliato, tanto che Bassetti prende la parola in collegamento con Andrea Pancani per ricordare alla senatrice che dalla sua bocca quella frase non è mai uscita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.