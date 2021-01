Grande Fratello, "lavaggio del cervello ai concorrenti". Gola profonda Mediaset: la "manina" degli autori, tutto falso?

23 gennaio 2021 a

La domanda sul Grande Fratello, Vip o "normale", è sempre la stessa: c'è un copione con cui gli autori "manovrano" i concorrenti nella casa? A rispondere su Instagram è Lidia Vella, influencer, opinionista di Barbara D'Urso e soprattutto inquilina del GF edizione 2015. Nel reality di Canale 5 fu al centro di un clamoroso triangolo amoroso con la vincitrice, Federica Lepanto, e il suo ex, Alessandro Calabrese. I follower le chiedono: "Ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?". Risposta illuminante: "Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni". La storia con Alessandro (i due si erano presentati separatamente ai provini) è andata avanti in qualche modo anche dentro le mura di Cinecittà ed è finita malissimo: "È una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita".

