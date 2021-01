L'eredità, Flavio Insinna imbarazza il giovane campione: "Cos'era nella precedente vita", gelo in studio

23 gennaio 2021 a

Il campioncino de L'Eredità gelato dalla Ghigliottina e da... Flavio Insinna. Il conduttore del quiz preserale di Rai1 colpisce ancora: il giovane Leonardo si conferma vincitore ma perde malamente al gioco finale, mandando in fumo 75mila euro. Mica noccioline, come si suol dire. I cinque indizi erano acqua, fatti, teoria, società e potere. Il campione ha risposto "forma", mentre la risposta corretta era "giochi": "La forma stasera era un’altra… era quella dei giochi", ha annunciato così la risposta sbagliata Insinna, prima di dare appuntamento alla sera successiva complimentadosi comunque con Leonardo, visibilmente abbattuto. Non è mancata comunque la "coccola" raggelante, sottoforma di battuta di spirito: "Se gli chiedete cosa ha fatto in una precedente vita, vi risponde che è stato uno sceneggiatore. Nella vita attuale è invece il nostro campione". Auguri.

