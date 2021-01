Pomeriggio 5, imbarazzo da Barbara d'Urso. L'ospite parla e dietro accade l'incredibile: "Disgustoso"

23 gennaio 2021 a

Fuori programma a Pomeriggio 5. Nella puntata del 22 gennaio Barbara d'Urso si è collegata con Brusasco, in provincia di Torino. Qui ha intervistato un papà che si è improvvisato ostetrico e ha fatto nascere la figlioletta in auto. Fin qui nulla di strano se non fosse che dietro ai due genitori, seduti sul divano con la bambina, qualcosa è accaduto.

Le telecamere di Canale 5 hanno immortalato il gatto che saliva sulla spalliera del divano e faceva i suoi bisognini in diretta, mentre il papà-ostetrico continuava a parlare con la d'Urso. Immediati i commenti: "Troppo forte il gatto" scrive qualcuno mentre c'è addirittura chi ha commentato "disgustoso".

