Domenica Live, "sono suo fratello": Stefania Orlando, bomba dal passato e segreto pesantissimo

Francesco Fredella 24 gennaio 2021 a

Si chiama Gianni. E’ il fratello segreto di Sefania Orlando, la concorrente del Grande Fratello Vip. Lo scoop arriva a Domenica live. «Il mio primo nome è Antonio. Da quando ho sette anni è subentrato “Gianni” perché c’erano troppi “Antonio” in famiglia. Il mio cognome è Orlando. Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa», racconta il presunto fratello della concorrente del Gf vip. Gianni ha scritto una lettera a Stefania perché sua sorella nella casa non l’ha mai ricordato. La confessione di Gianni è davvero choc. Nel salottino di Barbara d’Urso dice: «Ho scoperto che quando, da bambino, tornavo a casa, mamma a Stefania e Fabio diceva che ero un amichetto che andava a trovarlo, non loro fratello. Hanno saputo il nostro legame trent’anni fa».Gianni Orlando non fa sconti e dà tutta la colpa a sua madre. «Io non ho nulla da nascondere. La colpa è stata di mamma, non di Stefania. Io non sono qui per fare dispetti a nessuno, ma vorrei solo un abbraccio”, conclude.

