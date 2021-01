Grande Fratello Vip, orrore di Dayane Mello: "Quelli si devono vergognare". Insulta milioni di italiani, verso la squalifica?

25 gennaio 2021 a

a

a

Ancora nel mirino Dayane Mello, protagonista del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini che questa sera, lunedì 25 gennaio, andrà in diretta su Canale 5. E chissà che contro la modella brasiliana non piovano dei provvedimenti. Già, perché la Mello si è lasciata andare a commenti molto discutibili sugli altri concorrenti, e non solo. Parlando dei fisico dei coinquilini, infatti, ha affermato che "quelli con la panciona dovrebbero vergognarsi". Insomma, essere sovrappeso una vergogna. Frase che ha fatto indignare il web e anche molte persone fuori dalla casa del GfVip, che per ovvie ragioni si sono sentite chiamate in causa. In molti invocano l'espulsione per bodyshaming: non resta insomma che attendere la diretta di questa sera.

Grande Fratello Vip, "non deve parlarci, meno che meno con me". Il fratello di Petrelli? Una slavina

La concorrente sempre ubriaca in diretta. GF Vip, enorme imbarazzo e ultimatum Mediaset: "Basta o sei fuori", Indizio pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.