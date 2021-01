Gianfranco Rotondi, le telecamere di Tagadà indugiano in camera da letto: come pizzicano il deputato

25 gennaio 2021 a

Tiziana Panella ha dedicato un servizio molto particolare a Gianfranco Rotondi. Il deputato di Forza Italia è stato seguito dalle telecamere di Tagadà per un'intera giornata: non solo lavoro ("anche se in questo mercato delle vacche i deputati non valgono nulla", ha precisato a un certo punto in merito alla crisi di governo in corso), ma anche privato. Rotondi ha infatti aperto la porta di casa a La7, presentando moglie e figlie e mostrando anche le foto del matrimonio, con Silvio Berlusconi a fare da testimone. "Lo sento tutte le settimane, sono il suo consigliere più ascoltato. Infatti fa sempre il contrario di quello che dico e va sempre bene", ha scherzato Rotondi. Che poi addirittura si è mostrato in pigiama, dando la buonanotte alla troupe di Tagadà direttamente dalla camera da letto: un'immagine che ha suscitato ilarità nello studio della Panella.

