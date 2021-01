Amici, crisi di pianto e parole grosse per Aka7even: la vede con un altro? Dalla De Filippi si scatena il caos

Francesco Fredella 29 gennaio 2021 a

Da Amici a fidanzati? Il flirt è breve. Ma nel talent più seguito della televisione - quello condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - sembra che qualcosa sia cambiato tra Aka7even e Martina. A rivelare l’indiscrezione è il daytime, che nei giorni scorsi parla chiaro: crisi in atto. La colpa sarebbe di una gelosia tremenda di Aka7even che da tempo vede (ormai ex fidanzata) Martina passare del tempo con Raffaele. Tra l’altro i due dormono insieme e questo fa esplodere la miccia. Il cantante e la ballerina si confrontano, il chiarimento è infuocato. Tutto precipita. “Con lui ci sta parlando! Basta, mi sono rotto!”, dice il cantante. Martina va su tutte le furie e incalza: “Sento pesantezza. Penso che meriti una persona che ti rimanga affianco sempre”.

Così non manca una vera e propria crisi di pianto. Aka7even scoppia a piangere in veranda. E solo. Non riesce a trattenere le lacrime, ma ci pensa Esa a consolarlo appena rientra in casetta. Una situazione insopportabile per Aka, che pensa di non farcela più. Martina vuole troncare? Il talent più famoso della televisione si tinge di rosa. “Forse dovremmo provare ad allontanarci un po’, per vedere se ci manchiamo, correre un po’ meno”, racconta.

Adesso si attende il colpo di scena nei prossimi giorni. Occorre capire quello che accadrà durante il programma pomeridiano del sabato pomeriggio quando Aka7even e Martina potrebbero incontrarsi di nuovo. Il loro flirt avrà effetti sulla gara? Non è la prima volta che ad Amici nascono storie, amori e talenti. Un esempio? La storia d’amore tra De Martino e Emma.

