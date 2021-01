È sempre mezzogiorno, "non farlo proprio oggi": Antonella Clerici interrompe tutto, imprevisto in diretta

29 gennaio 2021 a

a

a

A È sempre mezzogiorno c’è stato un attimo di panico in studio per via di una quasi caduta di Alfio Bottaro, conosciuto affettuosamente dai telespettatori di Rai1 con il soprannome di “maschio Alfio”. Nel momento in cui Antonella Clerici lo ha presentato, avviandosi dal centro dello studio verso di lui, la regia lo ha inquadrato per un instante proprio mentre stava per cadere di spalle dall’altalena sulla quale era seduto. “Uh, Alfio! Non cadere proprio oggi!”, ha esclamato la conduttrice accortasi dell’incidente sfiorato.

"Che bassezze". Antonella Clerici sbotta, il fuoriprogramma che la manda in tilt: un caso nel suo programma

Alfio ha poi glissato sull’accaduto, forse per via di un po’ di imbarazzo: una volta raggiunta la padrona di casa si è limitato a dare il primo indizio del gioco, senza nominare minimamente la caduta soltanto sfiorata. Dopo questo piccolo imprevisto la puntata - che era iniziata in ritardo vista la messa in onda fino alle 12.15 dell’inaugurazione dell’anno giudiziario - è andava tanti spedita. Anche se la Clerici ha messo subito in chiaro che oggi sarebbe stato “tutto più compresso” riferendosi appunto alla riduzione della diretta su Rai1, anche se non di tanto (15-20 minuti circa).

"In camera da letto?". Nino Frassica si mostra così, il gelo di Antonella Clerici: occhio al dettaglio (su Rai 1) | Video

Tra l’altro la conduttrice si è presa un momento per leggere una lettera di una telespettatrice che l’ha commossa nella sua semplicità: “Non so come ringraziarti insieme ai tuoi collaboratori per il programma che conducete, vi ammiro e vi stimo molto per la vostra sensibilità e simpatia. In un momento come questo non è facile trasmettere alle persone spensieratezza e gentilezza”.

"Antonio Ricci è molto contento di te, perché...". Prego? La telefonata mette ko Antonella Clerici: altarini svelati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.