Affari Tuoi, “esiste ancora?”: Carlo Conti in imbarazzo con gli sposini, “mi hai guardato pensando proprio…”

Carlo Conti è andato in onda su Rai1 con la sesta puntata di Affari Tuoi. Di fatto questo di sabato 30 gennaio è stato il penultimo appuntamento con il nuovo format del celebre gioco dei pacchi, destinato in via eccezionale agli sposini. Stavolta a giocare con Conti sono stati Noemi e Samuele, provenienti dalla provincia di Firenze. Fidanzati da quindici anni, i due ragazzi hanno svelato di essersi conosciuti in una discoteca.

“Io ho lavorato tanto al Gattopardo. Esiste ancora?”, ha dichiarato incuriosito Conti, al quale Samuele ha risposto così: “Ci siamo conosciuti in un’altra discoteca”. “Vi siete conosciuti in una discoteca più moderna. Mi hai guardato pensando proprio questo”, ha subito ribattuto il conduttore di Rai1, evidentemente divertito. Anche gli sposini sono scoppiati a ridere, “siamo un po’ più avanti ora…”, lo hanno canzonato. “Grazie!”, ha replicato ironicamente Conti, che poi è andato avanti con il gioco.

“Da quella sera avrete già passato tanti momenti belli ma anche momenti brutti, perché sono trascorsi quindici anni”, ha chiesto tornando serio. “Sì, ma ci siamo sempre supportati a vicenda”, hanno risposto gli sposini, con Conti che si è reso protagonista di un’altra piccola gag: “Supportati o sopportati?”.

