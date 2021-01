Domenica In, Caterina Balivo in lacrime: "Ho detto addio", saluto a Vieni da Me. Cosa è successo

31 gennaio 2021 a

Ospite a Domenica In Caterina Balivo. La conduttrice, dopo l'addio a Vieni da me, è tornata in tv come giurata del programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. "È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv - ha raccontato nel salotto di Rai 1 - ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro". Poi però qualcosa è cambiato: è arrivata l'emergenza Covid: “Il coronavirus però avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Ed io pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce l’ho fatta", ha spiegato a Mara Venier il vero motivo per cui ha lasciato la conduzione di Vieni da me.

La Balivo si dice comunque contenta della nuova esperienza: "Sono una fan del programma e sono scatenata è difficilissimo indovinare l’identità!”. Infine la conduttrice di Viale Mazzini si è commossa ricordando l'amico scomparso, Fabrizio Frizzi. Proprio a tal proposito la Balivo ha voluto precisare un fatto spiacevole che l'ha vista protagonista.

Durante una puntata di Vieni da me andata in onda durante la fine dell’anno ha voluto salutare il conduttore prematuramente scomparso con un saluto gioioso, per quel gesto tuttavia è stata aspramente criticata: “Mi sono indignata, l’anno vista come una gaffe ma secondo me lui è davvero sempre accanto a noi. Perché penso che c’è qualcosa dopo", ha concluso triste per l'episodio.

